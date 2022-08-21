Шольц рассказал, как часто моется в душе

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, как часто принимает душ и следует ли рекомендациям своего правительства.

Глава Германии Олаф Шольц 21 августа в рамках дня открытых дверей пообщался с обычными немцами, которые хотели задать ему вопрос.

Пришедшая на встречу девушка напомнила Шольцу про правила принятия душа, которые создало федеральное правительство Германии, и спросило, как часто Шольц моется в душе. Шольц сразу ответил, что моется ежедневно.

Ранее глава правительства немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман заявил, что в целях экономики стоит отапливать лишь одну комнату дома и заменить душ на вытирание влажной тряпкой.