Шольц рассказал, как часто моется в душе
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, как часто принимает душ и следует ли рекомендациям своего правительства.
Глава Германии Олаф Шольц 21 августа в рамках дня открытых дверей пообщался с обычными немцами, которые хотели задать ему вопрос.
Пришедшая на встречу девушка напомнила Шольцу про правила принятия душа, которые создало федеральное правительство Германии, и спросило, как часто Шольц моется в душе. Шольц сразу ответил, что моется ежедневно.
Ранее глава правительства немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман заявил, что в целях экономики стоит отапливать лишь одну комнату дома и заменить душ на вытирание влажной тряпкой.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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