Шольц: Германия поставляет Украине очень много оружия
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал поставки Германией оружия на Украину.
21 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего пресс-релиза заявил о том, что Берлин поставляет Киеву «очень-очень много вооружения» на постоянной основе и отметил, что ФРГ будет оказывать военную помощь Украине столько, сколько это будет необходимо для поддержание боеспособности украинских солдат.
Помимо прочего Шольц анонсировал отправку на Украину радиолокационной станции Cobra для гаубиц и зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны Iris-T, которая по словам немецкого канцлера должна состояться в обозримом будущем.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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