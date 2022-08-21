Шольц: Германия поставляет Украине очень много оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал поставки Германией оружия на Украину.

21 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего пресс-релиза заявил о том, что Берлин поставляет Киеву «очень-очень много вооружения» на постоянной основе и отметил, что ФРГ будет оказывать военную помощь Украине столько, сколько это будет необходимо для поддержание боеспособности украинских солдат.

Помимо прочего Шольц анонсировал отправку на Украину радиолокационной станции Cobra для гаубиц и зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны Iris-T, которая по словам немецкого канцлера должна состояться в обозримом будущем.