Шольц заявил, что Германия поставляет Украине очень много оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия регулярно и ощутимо помогает Украине оружием.

Глава Германии Олаф Шольц 21 августа в канцлерском саду провел день открытых дверей и ответил на вопросы граждан.

Он ответил на публикации в издании Welt обвинения в сторону немецкого правительства, что оно недостаточно помогает Украине.

По словам Шольца, Германия предоставляет Киеву «очень-очень» много вооружения, причем делает это регулярно, а вооружение является очень эффективным.

Шольц сказал, что ФРГ дала Киеву зенитные танки Gepard, намеревается поставить артиллерийский радар Cobra и противоракетную воздушную оборону Iris-T.