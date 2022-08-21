Шольц признался, что считает себя богатым человеком
Будесканцлер Шольц сравнил свои доходы с заработком большинства граждан Германии.
В воскресенье, 21 августа 2022 года, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время общения с немцами в рамках дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера Германии ответил на вопрос юного посетителя касательно уровня своих доходов.
Шольц заявил, что учитывая среднюю заработной платы в Германии, которая по официальным данным составляет 3875 евро «чистыми», он является не обычным представителем среднего класса, а по-настоящему богатым человеком.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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