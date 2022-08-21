«Рособоронэкспорт» заключил на «Армии-2022» контракты на 390 миллионов долларов
В Минобороны РФ сообщили, что компания «Рособоронэкспорт» заключила два контракта на триста девяносто миллионов долларов.
21 августа российский генерал-майор Александр Осадчук в ходе пресс-конференции по случаю завершения международного форума «Армия-2022» подвёл итоги шестидневного военно-технического форума, отметив факт того, что посещаемость в этом году выросла на 23%.
Осадчук сообщил, что российская компания «Рособоронэкспорт» заключила два экспортных контракта на общую сумму триста девяносто миллионов долларов, а также по итогу форума была награждена главным призом «Армия-2022» за представленную насыщенную деловую программу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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