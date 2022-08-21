Тайвань передал Украине «летающие минометы» Revolver 860

Тайвань отправил в Украину современные беспилотные дроны Revolver 860 собственного производства, сообщает отраслевой портал Oryx.

Ранее Тайбэй перевел в Украину более 30 миллионов долларов, собранных частными лицами. Средства пошли Киеву, нескольким медицинским учреждениям и беженцам.

После начала российской операции Тайвань также отправил в Украину почти 700 тонн медицинского оборудования. Тайвань также поддерживает Украину оружием. Ранее Киев получил 10 дронов от производителя беспилотников XDynamics.

БПЛА Revolver 860 Armed VTOL был произведен тайваньской компанией DronesVision. На практике это, так называемый, "летающий миномет", который можно зарядить восемью 60-мм снарядами.

Revolver 860 весит 42 кг и имеет диаметр 1,35 м. При снаряжении восемью 60-мм снарядами он может пролететь до 20 км при продолжительности полета до 40 минут.

Стоит помнить, что Тайвань, хотя и не поддерживает дипломатических отношений с Украиной, присоединился к западным санкциям против России.