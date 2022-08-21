ВСУ вновь совершили попытку нанести удар по Каховской ГЭС

В ВГА Новой Каховке рассказали об очередной попытке украинской стороны атаковать Каховскую ГЭС.

21 августа руководитель военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в пресс-релизе рассказал журналистам о том, что бойцы ВСУ вновь открыли огонь по городу Новая Каховка.

Леонтьев утверждает, что украинская сторона пыталась нанести удар не только по объектам инфраструктуры города, но и по территории Каховской ГЭС, однако средства противовоздушной обороны отразили все выпущенные по городу пятнадцать украинских ракет.