Тысячи палестинцев, работающих в Израиле, устроили забастовку из-за выплаты зарплат на счета
Десятки тысяч палестинцев, работающих в Израиле, устроили однодневную забастовку в воскресенье в знак протеста против решения выплачивать зарплату на банковские счета, а не наличными.
Новый метод оплаты был согласован между палестинскими и израильскими властями в поисках более эффективного и безопасного способа выплаты заработной платы.
Однако рабочие опасаются, что скрытые платежи и новые налоги сократят их заработную плату.
Около 200 000 палестинцев каждый день приезжают в Израиль или в еврейские поселения на работу. Они зарабатывают в среднем более чем в два раза больше, чем те, кто работает в палестинских государственных органах и на предприятиях.
У большинства рабочих нет банковских счетов, и учет их заработной платы создаст новый источник дохода для испытывающей финансовые затруднения Палестинской администрации.
Согласно договоренности, заработная плата будет выплачиваться еженедельно, а банковские сборы будут установлены в размере 1 доллара США за перевод.
Министр труда Палестины Насри Абу Джейш заявил, что новое соглашение направлено на защиту прав трудящихся и что вводить новые налоги не планируется.
Представители рабочих заявили, что если решение не будет отменено, они усилят свой протест и могут объявить бессрочную забастовку.
Палестинская администрация, которая имеет ограниченную автономию на оккупированном Израилем Западном берегу, отвечает за примерно 150 000 рабочих мест в государственном секторе на Западном берегу и в секторе Газа.
Опубликовано: Светлана Репина
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Тысячи палестинцев, работающих в Израиле, устроили забастовку из-за выплаты зарплат на счета
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