По результатам опроса, Олафом Шольцем недовольны две трети немцев

Согласно опросу, проведенному по заказу издания Bild am Sonntag, около двух третей немцев недовольны работой канцлера Германии Олафа Шольца и его раздробленной коалиции.

С момента вступления в должность в декабре канцлер сталкивается с кризисом за кризисом. Только 25% немцев считают, что они хорошо выполняет свою работу, по сравнению с 46% в марте.

При этом 62% немцев считают, что Шольц плохо справляется со своей работой, что является рекордным показателем по сравнению с 39% в марте.

С момента прихода к власти Шольцу пришлось столкнуться с вооруженным конфликтом на Украине, энергетическим кризисом, стремительной инфляцией, а теперь и с засухой.

Все это поставило крупнейшую экономику Европы на грань рецессии. Критики обвинили его в недостаточном лидерстве.

Опрос Insa показал, что поддержка его Социал-демократической партии (СДПГ) составила всего 19%, что значительно ниже оппозиционных консерваторов и младших партнеров по коалиции Зеленых, и ниже 25,7%, которые СДПГ набрала на федеральных выборах в прошлом году.

Около 65% немцев недовольны работой трехстороннего коалиционного правительства Германии в целом по сравнению с 43% в марте.

В пятницу депутаты от оппозиции в Гамбурге обвинили Шольца в запутывании правды на слушаниях в отношении крупной налоговой аферы, имевшей место во время его пребывания на посту мэра северного портового города.