ВСУ применили при нанесении ударов по Донецку натовскую артиллерию калибром 155 мм

Армия Украины применила для обстрелов Буденовского и Ленинского районов Донецка артиллерию натовского калибра 155 мм

В своем официальном Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о том, что армия Украины рано утром нанесла удар с применением артиллерийских систем натовского калибра по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям 03.45 - населенный пункт Красноголовка - город Донецк: выпущено десять снарядов калибром 155 мм" - говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что США, в рамках оказания военной помощи, поставили в Украину артиллерийские системы V-777 калибром 155 мм.