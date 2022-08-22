Обнаженные феминистки набросились на Шольца во время фотосессии

Во время дней открытых дверей федерального правительства Германии канцлер Олаф Шольц фотографировался с посетителями.

Среди них были и активисты, которые, добравшись до Шольца, частично обнажили себя и продемонстрировали надпись на груди "Эмбарго на газ — немедленно!". Женщины были немедленно удалены охраной канцлера.

В выходные немцы могли посетить кабинеты канцлера, министров и пресс-службу. В воскресенье канцлер Олаф Шольц был в саду, разговаривал и фотографировался с посетителями.

В какой-то момент к канцлеру подошли две женщины в черном и втроем позировали стоявшему в нескольких метрах фотографу. Затем активисты сняли блузки, под которыми они были обнажены, с надписью "Эмбарго на газ — немедленно!" на их груди. Шольц только сложил руки, посмотрел на обнаженных женщин и продолжал улыбаться.

На траву, где стояли активистки с Шольцем, выбежали охранники и отделили женщин от канцлера. Одна из них все-таки успела закидать политика искусственными банкнотами.

Некоторые СМИ сообщают, что женщины были активистками Femen — оголение выше пояса — их визитная карточка. Шольц уже имел контакт с Femen, когда был мэром Гамбурга — в то время шли протесты против отказа в предоставлении убежища группе западноафриканских беженцев, добравшихся до Германии.