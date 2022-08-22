Ассоциация туроператоров России: В 2022 году поток туристов в Крым уменьшился вдвое
Поток туристов в Крым сократился вдвое — это результат подведения итогов туристического сезона, которые обнародовали в воскресенье, 21 августа российские туроператоры, сообщает РИА Новости.
"Сезон подходит к концу, мы уже подвели итоги и можно сказать, что поток туристов в Крым уменьшился вдвое", - сказал заместитель председателя Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
Он пояснил, что в прошлом году 60-62 процентов российских туристов прибыли в Крым авиасообщением. Между тем, в феврале этого года, после начала спецоперации в Украине Россия приостановила полеты в некоторых аэропортах на юге страны.
Эти ограничения коснулись и аэропорта Севастополя в Крыму. В этом году, как сказал Ромашкин, 95 процентов туристов из России въехали на полуостров на автомобилях, и только 5 процентов - на поездах.
Это произошло несмотря на то, что РЖД продолжали увеличивать количество поездов в этом направлении.
9 августа прогремел взрыв на Сакском военном аэродроме под Новофедоровкой. 16 августа произошел взрыв на складе боеприпасов недалеко от города Джанкой на севере Крымского полуострова. Минобороны РФ обвинило в них украинских диверсантов.
Опубликовано: Николай Скира
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