Олаф Шольц ищет альтернативы российскому газу в Канаде
Немецкая делегация во главе с Олафом Шольцем прибыла в Канаду. Визит проходит на фоне попыток Берлина найти альтернативы российскому газу.
Немецкое информационное агентство DPA сообщает о прибытии делегации Германии во главе с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Канаду. Визит продлится три дня. Планируется обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества в области энергетики.
"Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия. Разница только в том, что в стране правит надёжная демократия", — заявил канцлер.
Олаф Шольц планирует обсудить со своим канадским коллегой, Джастином Трюдо вопросы поставок сжиженного газа в Германию.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Олаф Шольц ищет альтернативы российскому газу в Канаде
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота
Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в терроризме
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России