Олаф Шольц ищет альтернативы российскому газу в Канаде

Немецкая делегация во главе с Олафом Шольцем прибыла в Канаду. Визит проходит на фоне попыток Берлина найти альтернативы российскому газу.

Немецкое информационное агентство DPA сообщает о прибытии делегации Германии во главе с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Канаду. Визит продлится три дня. Планируется обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества в области энергетики.

"Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия. Разница только в том, что в стране правит надёжная демократия", — заявил канцлер.

Олаф Шольц планирует обсудить со своим канадским коллегой, Джастином Трюдо вопросы поставок сжиженного газа в Германию.