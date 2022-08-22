Шольц прибыл в Канаду для поиска замены российскому газу
Канцлер Германии Олаф Шольц находится с визитом в Канаде, чтобы договориться о поставках некого сырья.
Глава правительства Германии Олаф Шольц 22 августа приехал в Канаду с целью поиска альтернативы природному газу из РФ.
По данным DPA, он намерен договориться о поставках неназванного сырья из Канады, которое может заменить российский газ.
Шольц отметил, что Канада такая же богатая природными ресурсами страна, как и Россия. Однако она является демократией.
Канцлер сказал, что Германия собирается плотно взаимодействовать с Оттавой в вопросе формирования экономики на базе зеленого водорода.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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