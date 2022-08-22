Шольц рассказал, что хочет долго оставаться на посту канцлера Германии

Такие смысли начинают посещать многих лидеров, которые оказываются у власти. Поэтому Шольц постарался быть максимально откровенным.



“Если сейчас прикинуть, то расчет от вступления на должность канцлера и до тех пор пока буду находиться на этом посту - это большой срок. Я планирую очень долго задерживаться на этой должности, несмотря на то, что есть глобальные задачи, которые крайне сложно решить, однако у нас получается прекрасно справляться и добиваться больших прогрессов для страны. При этом я буду стараться делать больше. Это было бы здорово”, – прокомментировал Шольц вопрос, который ему задали при встрече с согражданами в воскресенье.