Шольц рассказал, что хочет долго оставаться на посту канцлера Германии
В своем последнем интервью канцлер Германии Олаф Шольц, сказал, что желает долго оставаться на своем посту, сказал, при этом указал, что было бы отлично получить очередной мандат.
Такие смысли начинают посещать многих лидеров, которые оказываются у власти. Поэтому Шольц постарался быть максимально откровенным.
“Если сейчас прикинуть, то расчет от вступления на должность канцлера и до тех пор пока буду находиться на этом посту - это большой срок. Я планирую очень долго задерживаться на этой должности, несмотря на то, что есть глобальные задачи, которые крайне сложно решить, однако у нас получается прекрасно справляться и добиваться больших прогрессов для страны. При этом я буду стараться делать больше. Это было бы здорово”, – прокомментировал Шольц вопрос, который ему задали при встрече с согражданами в воскресенье.
Конечно такой ответ заинтересовал журналистов и последовал не менее интересный вопрос о том, как долго должны быть сроки работы на такой должности. Шольц ответил довольно просто сроки и предел обязаны решать избиратели.
Опубликовано: Силивончик Алина
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