Губернатор Севастополя поручил разместить в городе указатели к бомбоубежищам
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о своем поручении разместить в городе указатели к безопасным укрытиям.
Глава Севастопольской областной администрации Михаил Развожаев 22 августа написал в своем Telegram-канале, что в городе появятся знаки, указывающие на бомбоубежища.
Он добавил, что город надежно защищен системами противовоздушной обороны, и ему ничего не угрожает.
По его словам, не стоит поддаваться панике и бояться провокаций Украины.
Развожаев сказал, что лично проверил бомбоубежища и поручил разместить указатели с номерами квартир, где находятся ключи от укрытий.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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