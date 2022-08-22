Губернатор Севастополя поручил разместить в городе указатели к бомбоубежищам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о своем поручении разместить в городе указатели к безопасным укрытиям.

Глава Севастопольской областной администрации Михаил Развожаев 22 августа написал в своем Telegram-канале, что в городе появятся знаки, указывающие на бомбоубежища.

Он добавил, что город надежно защищен системами противовоздушной обороны, и ему ничего не угрожает.

По его словам, не стоит поддаваться панике и бояться провокаций Украины.

Развожаев сказал, что лично проверил бомбоубежища и поручил разместить указатели с номерами квартир, где находятся ключи от укрытий.