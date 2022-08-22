ВКС России уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта управления 102-й бригады ТерО ВСУ в районе села Полтавка.
В понедельник, 22 августа 2022 года, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России рассказал об успешном уничтожении командного пункта 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области.
Конашенков уточнил, что в результате высокоточных ударов воздушно-космических сил РФ были уничтожены около тридцати единиц личного состава и четырнадцать единиц военной техники 102-й бригады ВСУ близ запорожского посёлка Полтавка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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ВКС России уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области
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