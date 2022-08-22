Николай Патрушев: у США есть все основания для дефолта по внешнему долгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что США имеют все основания для наступления дефолта. На это указывают «соответствующие оценки».
Николай Патрушев напомнил, что о чрезвычайно высоком уровне государственного долга США ранее рассказал его заместитель — Александр Венедиктов. Обязательства правительства США растут буквально по часам, а вместе с тем растут долги Японии.
Примечательно, что государственные долги Японии и США вместе составляют практически половину от мирового уровня валового внутреннего продукта (ВВП). При этом о растущих долгах Вашингтона и Токио практически нигде не говориться, в политики этих стран делают вид, что «все в порядке».
Ранее информационное агентство Bloomberg заявляло о российском дефолте. Позже такое же мнение высказало рейтинговое агентство Moody’s. Однако Министерство финансов РФ объяснило, что инвесторы не получили деньги «из-за действия третьих лиц», а с российской стороны они были переведены.
Другими словами, Россия не признает технический дефолт, так как международные расчетно-клиринговые системы не имели правовых оснований препятствовать переводу средств конечным получателям. При этом именно они это делали, из-за чего «деньги зависли».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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