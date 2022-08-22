CNN: НАТО и ЕС опасаются отсутствия консенсуса по поддержки Украины

Американский телеканал CNN сообщает, что правительства стран Европейского союза и страны-члены НАТО опасаются отсутствия консенсуса по вопросу поддержки Украины.

Такие опасения появляются из-за затяжного энергетического кризиса и экономической рецессии. Страны ЕС понимают, что поддерживать Украину становиться все сложнее, однако они продолжают отрезать Россию от любых доходов в ущерб собственной экономики.

В НАТО выражает опасения в том, что стратегия вооружения Украины — краткосрочное решение, вызывающее долгосрочные проблемы. Четкой конечной точки в разрешении конфликта путем поставки оружия нет, так как Россия продолжает спецоперацию и не имеет внутренних политических разногласий.

На CNN утверждают, что реакция Запада была действительно жестче, чем ожидала Россия. Однако с политической точки зрения России было гораздо проще сплотиться без ущерба для собственного населения и экономики, чем западным странам, чего не ожидали уже в ЕС и НАТО.

Ранее о расколе в ЕС и НАТО заявил глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский. По его мнению, Украине будет требоваться все большая финансовая поддержка параллельно с поставкой вооружения, что буквально не по карману даже сильнейшим экономикам Европы, таким как Германия и Франция.