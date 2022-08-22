Spiegel: Арестович заявил, что операция ВСУ по захвату Крыма началась
Глава администрации Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные начали постепенный захват Крыма.
Не смотря на последних ожесточенные бои, Крыму все таки удалось отбиться с помощью ПВО. Но по утверждениям главы администрации президента Украины Алексея Арестовича российских властей эти события здорово напугали.
Хотя за выходные существенных атак не было со стороны Украины - признал Арестович.
Также он отметил, что наступление ВСУ - это верный знак того, что украинские военные намерены отвоевать у России Крым любыми путями.
“Можно ли освободить Крым? Да, мы его уже освобождаем”, заверяет пропагандист своих подписчиков.
Опубликовано: Силивончик Алина
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