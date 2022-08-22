Минобороны России сообщило о нанесении ударов по восьми пунктам управления ВСУ
Министерство обороны РФ сообщило о нанесении авиационных, ракетных и артиллерийских ударов по пунктам управления украинской армии.
Министерство обороны России сообщает, что за прошедшие сутки ВКС, ракетные войска и артиллерия атаковали восемь пунктов управления украинской армии.
"За прошедшие сутки атакованы и уничтожены восемь пунктов управления ВСУ, живая сила и техника в 142 районах", — сообщается в сводке.
В военном ведомстве рассказали об уничтожении радиолокационной станции украинского комплекса ПВО С-300, пусковой установки ЗРК "Бук-М1" и комплексов контрбатарейной борьбы западного производства.
Опубликовано: Максим Алексеев
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