Медведев спрогнозировал продолжение роста цен на газ в Европе

Экс-президент России Дмитрий Медведев ожидает, что в конце этого года стоимость тысячи кубометров газа составит $4000.

В понедельник, 22 августа 2022 года, бывший президент России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал данные биржи ICE касательно преодоления отметки в $3000 цены на газ в Европе.

Медведев оценил санкционную политику, которую проводят европейские лидеры, вынуждая граждан жить в условиях полной экономии, когда во всей Европе принять душ может лишь немецкий канцлер Шольц, отправившийся в Канаду для поиска замены российскому газу.

Помимо это Медведев задумался над тем, что случится с биржевыми ценами на сжиженный природный газ в Европе и предположил, что к концу этого года тысяча кубометров газа для европейских стран будет стоить не менее $4000.