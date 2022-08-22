Медведев спрогнозировал продолжение роста цен на газ в Европе
Экс-президент России Дмитрий Медведев ожидает, что в конце этого года стоимость тысячи кубометров газа составит $4000.
В понедельник, 22 августа 2022 года, бывший президент России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал данные биржи ICE касательно преодоления отметки в $3000 цены на газ в Европе.
Медведев оценил санкционную политику, которую проводят европейские лидеры, вынуждая граждан жить в условиях полной экономии, когда во всей Европе принять душ может лишь немецкий канцлер Шольц, отправившийся в Канаду для поиска замены российскому газу.
Помимо это Медведев задумался над тем, что случится с биржевыми ценами на сжиженный природный газ в Европе и предположил, что к концу этого года тысяча кубометров газа для европейских стран будет стоить не менее $4000.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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