Профессиональный военный США, морской пехотинец Роберт О'Нил заявил, что «мир потешается над Америкой, пока она спорит о том, какие местоимения стоит использовать».

Вместе с тем в армии США серьезно падает моральный дух. Роберт О'Нил подчеркнул, что знаком «со всей кухней изнутри», так как служит не первый год. Он несколько раз был в командировках в Афганистане и участвовал в операции по ликвидации Усамы бен Ладена.

Роберт О'Нил считает, что легитимность политики США неуклонно снижается, а противники этой политики все больше осмелели. Военный упомянул Афганистан, куда после вывода американских войск пришли талибы (члены запрещенной в РФ организации «Талибан»).

Он отметил, что в США растет уровень самоубийств среди экс-военнослужащих, которые не могут смириться с мыслью, что их присутствие в Афганистане было напрасным. Кроме того, новобранцев становиться все меньше.

О'Нил добавил, что США «слишком заняты европейскими проблемами», чтобы заменить, как ячейки исламских боевиков распространяются буквально повсюду. При этом он считает, что именно они представляют угрозу для американского общества, а не европейские проблемы.