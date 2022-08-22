Цены на газ в Европе снова превысили отметку в $3000

Цены ближайшего сентябрьского фьючерса на газ TTF на бирже ICE выросла на 19% и превысила $3000 за одну тысячу кубометров. Это следует из уже опубликованных данных биржевых торгов.

Эксперты отмечают, что основной драйвер роста цен на газ для Европы — ожидание плановой приостановки работы «Северного потока». Российский газов оператор объявил о закрытие трубопровода на техническое обслуживание с 31 августа по 2 сентября 2022 года.

При этом ранее «Газпром» снизил прокачку газа по «Северному потоку» до 20% от возможной мощности. Это было связано с окончанием срока действия межремонтной наработки. То есть, мощность не восстановиться после плановых технических работ, так как газотурбинный двигатель Siemens после капительного ремонта все еще находится в Германии.

Германия заявляет, что Россия может забрать двигатель «в любой момент», однако в «Газпроме» считают, что для этого необходимы документы, которые подтверждают, что к комплектующим трубопровода не применены санкции и не будут применяться в дальнейшем.

При этом российской стороне нужен именно письменный документ. На словах Канада, ЕС, Великобритания и другие санкции сделали исключение для газотурбинного двигателя Siemens «в виду сложной ситуации с поставками газа в Германию».