Жозеп Боррель не поддержал идею запрета виз в ЕС для россиян

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на выдачу виз в страны Шенгенского соглашения для граждан Российской Федерации.

При этом Жозеп Боррель не уточнил, как относится к частичным ограничениям некоторых европейских государств на выдачу виз для россиян. Так, с 18 августа 2022 года, Эстония ввела жесткие ограничения для переселения своей границы с российским паспортом.

За ограничения на пропуск россиян в Шенгенскую зону высказывались и другие страны Европейского союза. В МИД Литвы считают, что необходимо не просто ограничить выдачу виз для граждан Российской Федерации, но и аннулировать действующие, так как многие россияне имеют долгосрочные туристические визы, а значит ограничения на новые не будут эффективными.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года Финляндия сократит выдачу туристических виз для россиян в 10 раз. При этом финское правительство также высказалось против полного запрета на въезд и выдачу виз для граждан Российской Федерации.

Идею запрета виз для россиян не поддерживает и канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что такие меры будет неэффективными. Впервые идею о запрете виз для россиян озвучил президент Украины Владимир Зеленский со словами «Европа — не супермаркет».