Медведев: Олаф Шольц остался единственным, кто моется в Европе каждый день
Экс-президент России Дмитрий Медведев пошутил на тему роста цены на газ в странах Европы до 3000 долларов за тысячу кубов.
Днём понедельника стало известно, что цена на газ в Европе сперва поднялась до 2800 долларов за тысячу кубометров, позднее добравшись до отметки в 3000 долларов, о чём сообщила биржа ICE, расположенная в Лондоне.
Бывший российский президент Дмитрий Медведев иронично пошутил над ситуацией, отметив, что канцлер Германии Олаф Шольц остался единственным, кто моется в Европе каждый день, а цена газа в регионе может достичь $4000 уже в скором времени.
Примечательно, что днём ранее Шольц публично заявил, что ходит в душ каждый день вопреки советам федерального правительства ФРГ посещать душ реже в целях экономии энергии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Появились новые подробности: принц Гарри собирается провести свое расследование по поводу гибели матери
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Папа Римский Франциск опроверг слухи о его уходе в отставку
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота