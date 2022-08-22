Медведев: Олаф Шольц остался единственным, кто моется в Европе каждый день

Экс-президент России Дмитрий Медведев пошутил на тему роста цены на газ в странах Европы до 3000 долларов за тысячу кубов.

Днём понедельника стало известно, что цена на газ в Европе сперва поднялась до 2800 долларов за тысячу кубометров, позднее добравшись до отметки в 3000 долларов, о чём сообщила биржа ICE, расположенная в Лондоне.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев иронично пошутил над ситуацией, отметив, что канцлер Германии Олаф Шольц остался единственным, кто моется в Европе каждый день, а цена газа в регионе может достичь $4000 уже в скором времени.

Примечательно, что днём ранее Шольц публично заявил, что ходит в душ каждый день вопреки советам федерального правительства ФРГ посещать душ реже в целях экономии энергии.