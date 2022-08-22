Байден, Джонсон, Макрон и Шольц обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Белый дом сообщает, что президент Байден в воскресенье обсудил важность защиты Запорожской атомной электростанции в Украине во время телефонного разговора с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

Опасения по поводу ядерной катастрофы на крупнейшей в Европе атомной электростанции резко возросли в последние недели на фоне боевых действий на площадке.

Российские войска взяли завод под свой контроль несколько месяцев назад. С тех пор как украинские, так и российские военные обменялись обвинениями в перестрелках и артиллерийских обстрелах возле атомной станции, что встревожило мировых лидеров, стремящихся к деэскалации конфликта вокруг объекта.

По данным Белого дома, во время воскресного телефонного разговора Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость избегать военных действий вблизи станции.

Они также рекомендовали Международному агентству по атомной энергии Организации Объединенных Наций (МАГАТЭ) посетить АЭС, чтобы определить безопасность станции и ее эксплуатации.

На прошлой неделе Макрон заявил, что президент России Владимир Путин согласился направить на завод агентов МАГАТЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский также дал согласие на то, чтобы агенты МАГАТЭ осмотрели атомную станцию. На прошлой неделе он предупредил о катастрофических последствиях, если боевые действия продолжатся под Запорожьем.

В воскресенье Байден также обсудил с европейскими лидерами продолжающиеся переговоры с Ираном о возрождении ядерного соглашения 2015 года.