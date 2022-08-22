ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту

ВСУ открыли огонь из американской РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, пострадали 15 человек.

В понедельник, 22 августа 2022 года, ряд отечественных и зарубежных СМИ сообщили о том, что украинская сторона вновь обстреляла из американской системы реактивного залпового огня HIMARS автомобильно-пешеходного моста в Херсоне.

Отмечается, в результате атаки на Антоновский мост пострадали не менее пятнадцати гражданских и строителей, которым в настоящее время сотрудники медучреждений оказывают всю необходимую помощь.