ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту
ВСУ открыли огонь из американской РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, пострадали 15 человек.
В понедельник, 22 августа 2022 года, ряд отечественных и зарубежных СМИ сообщили о том, что украинская сторона вновь обстреляла из американской системы реактивного залпового огня HIMARS автомобильно-пешеходного моста в Херсоне.
Отмечается, в результате атаки на Антоновский мост пострадали не менее пятнадцати гражданских и строителей, которым в настоящее время сотрудники медучреждений оказывают всю необходимую помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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