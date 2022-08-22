NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации

Публицист Рамон Маркс написал статью для издания The National Interest, где сообщил, что Владимир Путин намерен победить американское государство их же способом.

В статье для National Interest Рамон Маркс сообщает, что Владимир Путин намерен задействовать усиление взаимоотношений между Россией и Китаем наподобие того, как ранее бывший президент США Ричард Никсон и американский экс-госсекретарь Генри Киссинджер использовали китайскую тему в интересах Вашингтона против СССР.

По мнению Маркса, уже сейчас Китай и Россия начинают вливать огромные средства в налаживании поставок нефти и газа между своими странами, что обеспечит стратегическое поражение Запада и США в частности вне зависимости от итогом СВО на территории Украины.