Рогов: два человека из ремонтной бригады погибли при ударе ВСУ по Антоновскому мосту

Представитель ВГА Херсона Владимир Рогов заявил, что по итогам обстрела Антоновского моста стало известно о двух погибших.

22 августа официальный представитель временной гражданской администрации Херсонщины Владимир Рогов сообщил, что после обстрела Антоновского моста возле Херсона погибли два ремонтника, чинивших сооружение. Также известно, что ещё 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным Рогова, ВСУ атаковали Антоновский мост из американских РСЗО "Химарс", попав по постройке не менее чем десятью боеприпасами образца НАТО.