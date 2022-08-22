Олаф Шольц и депутат проведут переговоры об энергетическом партнерстве в Канаде
Канцлер Германии Олаф Шольц и его заместитель и министр энергетики и экономики Роберт Хабек находились в понедельник в Канаде.
Основной темой будет партнерство с осуществлением краткосрочных энергетических решений на основе газа и изучить долгосрочные, более чистые варианты, такие как экологически чистый водород.
Выступая рано утром в понедельник по немецкому телевидению из Монреаля, заместитель Шольца Роберт Хабек заявил, что самой насущной проблемой Германии является не доступность газа, а “наличие соответствующей инфраструктуры”.
Во время трехдневного визита Хабек и Шольц хотят укрепить сотрудничество со второй по величине страной в мире путем переговоров с Джастином Трюдо, направленных на обеспечение соответствующей инфраструктуры в среднесрочной перспективе.
Основное внимание на переговорах будет уделено поставкам сжиженного природного газа (СПГ) и экологически чистого водорода на фоне попытки Германии уменьшить свою зависимость от России как поставщика газа.
Опубликовано: Силивончик Алина
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