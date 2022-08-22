ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту

Армия Украины нанесла очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр. В результате массированного обстрела пострадало 15 человек.

Представители экстренных служб Херсонской области сообщили, что украинская армия снова нанесла удар по стратегически важному Андреевскому мосту через Днепр. Для обстрела применялись американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Время удара было выбрано неслучайно. Именно в 13:00 проводились активные работы по восстановлению моста. Украинская разведка была прекрасно осведомлена о нахождении на объекте гражданских строителей. В результате обстрела пострадало 15 человек.