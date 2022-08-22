Эрдоган: Зеленский очень боится людей, которые его много обманывают
Тайип Эрдоган утверждает, что Владимир Зеленский обеспокоен наличием людей, которые на регулярной основе обманывают украинского президента.
22 августа турецкий президент Тайип Эрдоган пообщался с журналистами, один из которых спросил, как сейчас обстоят дела у Владимира Зеленского.
В ответ Эрдоган публично заявил, что сейчас Зеленский находится в нервном и беспокойном состоянии, поскольку знает о наличии людей, которые много и частно его обманывают.
Напомним, что накануне во Львове прошла встреча Владимира Зеленского, Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Несмотря на то, что Гутерриш и Эрдоган ехали в Украину издалека, их беседа с Зеленским продлилась лишь сорок минут.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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