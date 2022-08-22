За кого выходила замуж Людмила Зыкина, и почему не сложилась ее личная жизнь

Людмилу Зыкину по праву считают королевой русской песни, но вот личная ее жизнь, несмотря на четыре официальных брака все же не задалась.

Вокальным талантом Людмилы Зыкиной восхищался не только весь Советский союз. Она была признана и за его пределами. Хотя начало жизни певицы никак не предвещало столь блистательной карьеры.

Людмила родилась в простой рабочей семье в Москве в Черемушках. С детства родители приучали ее к труду. В молодости ей довелось поработать и швеей, и санитаркой и даже токарем. Но самой большой мечтой молодой девушки было стать летчицей. Ей, увы, сбыться было не суждено, а вот выдающиеся вокальные данные Людмилы нельзя было не заметить.

В 1947-м году Людмила оказалась в числе победителей вокального конкурса, в котором принимало участие около полутора тысяч человек, и ее взяли петь в знаменитый хор имени Пятницкого. Так начался ее триумфальный путь к всенародной славе и популярности.

Личная жизнь Людмилы Зыкиной оказалась столь же насыщенной, как и профессиональная. Только официально она была замужем четыре раза. В пятидесятых годах она закрутила роман с композитором Александром Аверкиным, но до брака дело у них не дошло, хотя впоследствии Аверкин будет писать биографию певицы.

В 1952-м году Людмила Зыкина в первый раз вышла замуж за инженера Владлена Позднова. Но брак этот продлился недолго: всего три года. Через два года ушла из жизни мать певицы, она была вне себя от горя, и даже на время лишилась голоса. Муж старался ее отвлекать и поддерживать, но этот брак испытаний не выдержал.

Второй раз Зыкина вышла замуж за фотокорреспондента Евгения Свалова, с которым познакомилась в трамвае. Ее покорили его красивые ухаживания, но Свалов был совершенно не приспособлен к жизни в браке, и часто обращал внимание на других женщин, и в итоге изменил супруге. Этого Людмила простить не смогла, и развелась с ним.

В 1966-м году она познакомилась с переводчиком Владимиром Котелкиным. Они встречались три года. Людмила не спешила оформлять брак после двух неудачных замужеств. Владимир учил ее иностранным языкам, которые давались ей с трудом. Они прожили вместе десять лет, и расстались по инициативе певицы. Муж так и не понял, почему так произошло.

Последним официальным супругом Зыкиной станет баянист ее музыкального коллектива Виктор Гридин, за которого она в возрасте пятидесяти лет выйдет замуж в 1979-м году. Супругу на момент свадьбы было тридцать шесть лет. Они проживут вместе семнадцать лет, и разведутся опять же по инициативе Людмилы по причине измены мужа, который впоследствии женится на молоденькой певице Надежде Крыгиной. Но проживет он недолго из-за болезни, всего пятьдесят четыре года. Зыкина будет помогать больному бывшему мужу материально.

Детей у Людмилы Зыкиной не было. Из письма подруге Татьяне Гавриловой становится ясно, что певица была беременна, но не стала оставлять ребенка по причине того, что с его отцом будущего не видела.