Легенды британской музыки Битлз на подпевках у советской певицы Людмилы Зыкиной

Людмила Зыкина выступала со многими знаменитыми музыкантами, но о том, что ей аккомпанировали члены группы Битлз известно далеко не всем.

Имя Людмилы Зыкиной ассоциируется у советского и российского зрителя с красотой русской песни и широтой русской души. Она сумела покорить своим голосом и величественной красотой без преувеличения весь Советский союз и зрителей далеко за его пределами, ведь певица очень много где гастролировала.

Тем не менее, многих и по сей день удивляет тот факт, что она была знакома с легендарной ливерпульской четверкой битлов, и даже выступала с ними на одной сцене. Сейчас по прошествии многих лет находятся критики, которые хотят представить это событие как миф. Так все же, встречались ли и пели ли вместе Людмила Зыкина и Битлз?

Подтверждением этому факту может быть сама Людмила Зыкина, которая, давая интервью в газетах и на телевидении не единожды говорила о том, что познакомилась с британскими музыкантами лично. Известно, как минимум два интервью с упоминанием об этом событии: в 1997-м в программе Старый телевизор, и в 2009-м на пресс-конференции для РИА Новости.

А состоялось историческое знакомство таким образом. Людмила Зыкина приезжала на западные гастроли в шестидесятых годах, и однажды, выйдя в ресторан пообедать, ей сообщили, что в том же ресторанчике сейчас и четверка Битлов. Людмила Георгиевна спросила, можно ли ей с ними познакомиться, на что музыканты ответили согласием. Их интерес стал тем более явным, когда она стала подпевать им сидя за своим столиком.

В итоге Людмила Георгиевна вышла к ним прямо на сцену, стала подпевать и танцевать, устроив настоящий вечер русской песни. Битлз стали петь единственную песню на русском языке, которую знали Вот мчится тройка почтовая, певица же спела Вниз по Волге-реке и Тонкую рябину, и битлы стали ей подыгрывать. Так и получилось, что они ей аккомпанировали.

На прощание музыканты Битлз подарили Людмиле Георгиевне серебряный освященный крестик, который она всегда носила в косметичке, как счастливый талисман. Сомневающиеся не единожды спрашивали певицу, не могла ли она ошибиться, ведь тогда, в эпоху битломании было огромное количество коллективов лохматых ребят, которые подражали Битлз.

На это Людмила Георгиевна всегда отвечала, что ошибка едва ли могла быть, ведь на гастролях советских артистов всегда неотступно сопровождали представители советских спецслужб в штатском, а уж те были куда опытнее в понимании того, кто есть кто на Западе, чтобы ошибиться, и дать неверную информацию относительно Битлз.