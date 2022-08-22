Как голос и песни Людмилы Зыкиной стали классикой исполнения русской песни на все времена

Творческое наследие Людмилы Георгиевны Зыкиной поистине уникально, ведь и спустя десятилетия ее песни и голос хочется слушать постоянно.

Те, кто застал Советский союз в более-менее сознательном возрасте наверняка помнят бесчисленные концерты и огоньки, в программе которых в обязательном порядке была Людмила Зыкина с ее русскими песнями, которые она исполняла на народный манер. И молодежи на тот момент это обстоятельство в условиях дефицита доступа к другой несоветской музыки нравилось далеко не всегда.

Да, и трудно воспринимать объективно талант и величие артистки, если в голове бунтующего подростка доминирует возмущение: в то время как весь мир заслушивается песнями битлов и Роллинг Стоунз, мы вынуждены слушать не слишком динамичные песни, которые поет эта дама в теле.

И нередко только спустя годы удается оценить всю глубину таланта этой без преувеличения великой артистки. Не зря ведь ее прозвали королевой русской песни, причем олицетворением этого понятия она была не только в Советском союзе, но и во всем мире. Людмила Зыкина много гастролировала, и всюду встречала почет и признание.

Но вот ее жизненную историю отнюдь нельзя назвать простой, хотя в итоге все и завершилось исполнением великой советской мечты, если можно так выразиться. Родилась Людмила Георгиевна 10 июня 1929-го года в обычной московской семье. Ее мать была нянечкой в больнице, а отец трудился на хлебозаводе простым рабочим.

Бедность, в которой жила семья была невероятной. У них была крошечная шестиметровая комнатка, в которой ютились еще и бабушка и наездами тетки маленькой Люды. Из-за тесноты ей приходилось спать под столом. Чуть просторнее становилось только весной и летом, когда появлялась возможность перебраться в сарай.

Когда началась война Людмиле едва исполнилось тринадцать, и она пошла работать на завод токарем. После войны она была так истощена, что вернувшийся с фронта отец едва ее узнал. Потом Зыкиной удалось устроиться в швейную мастерскую. В 1947-м году она рискнула поучаствовать в конкурсе на отбор в хор Пятницкого. Из полутора тысяч желающих взяли только трех парней и Людмилу.

Но через два года умирает мать Людмилы. От сильнейшего стресса у нее пропадает голос, и она уходит из хора, и начинает работать в типографии. Когда спустя год голос восстановился, Зыкина прошла конкурс в хор русской песни, и дополнительно подрабатывала тем, что шила дорожки для пианино.

В течение семи лет Людмила проходит путь до солистки хора, а потом начинается ее собственная карьера. В шестидесятых годах к ней приходит настоящая слава.