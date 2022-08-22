Была или не была на самом деле встреча Людмилы Зыкиной с ливерпульской четверкой Битлз

Одной из самых любопытных загадок у поклонников как Битлз, так и Людмилы Зыкиной по сей день является вопрос, встречались ли они на самом деле или это выдумка.

В различных интервью, когда Людмила Георгиевна рассказывала о своей гастрольной жизни, она упоминала свою встречу с легендарным коллективом Битлз. И утверждала, что не просто познакомилась с музыкантами, но даже пела вместе с ними русские песни, и они ей даже аккомпанировали.

Относительно того, правда это или просто розыгрыш со стороны певицы, поклонники всех музыкантов спорят до сего дня, а истину выявить так и не удается, потому что документальных свидетельств встречи зафиксировано не было. Да, можно найти фотографии Людмилы Зыкиной с битлами, но на поверку все это оказывается искусным фотомонтажом.

Так, была ли эта встреча в реальности? Давайте попробуем порассуждать, коль уж однозначной правды мы знать, увы, не можем. Теоретически такая встреча была вполне вероятна, ведь Людмила Георгиевна очень активно гастролировала по всему миру. Но вот чтобы британские музыканты пели с ней на одной сцене, да еще и русские песни? Тут вот уже невольно начинаешь сомневаться.

Чем же можно объяснить появление этого устойчивого музыкального мифа, актуальность которого не исчезает с годами? Во-первых, Людмила Зыкина могла вполне рассказывать эту историю в качестве шутки, чтобы разыграть и своих зрителей, и журналистов, которые, как известно, очень падки на сенсации.

Вполне может быть, что эта история в чистом виде плод воображения певицы, в который она со временем сама стала верить, и потому правдоподобно рассказывать в интервью. Но наиболее вероятным из всех сценариев представляется следующий.

Людмила Георгиевна во время своих западных гастролей вполне могла встретить коллектив, который подражал Битлз. В шестидесятые годы, когда мир накрыла битломания, такие музыкальные группы плодились и размножались как грибы после дождя. А потому встретить в ресторане при гостинице кого-то похожего на Битлз было очень даже возможно.

И тогда не усматривается ничего удивительного в рассказах Людмилы Зыкиной о том, что она сначала стала напевать что-то из своего репертуара за столом, а потом вышла к музыкантам на сцену, и они стали аккомпанировать ей под исполнение песни Мчится тройка почтовая.

Не будем забывать и о том, что из этой истории именно масс-медиа сделали настоящий миф, всячески подогревая к ней интерес публики, и тем самым растиражировав ее. Кому верить каждый зритель и читатель делает самостоятельный выбор, реальных доказательств мы с вами все равно, скорее всего, не увидим.