ЕС создаст на границе с Украиной тренировочную базу для подготовки военнослужащих для ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал появление военной тренировочной базы в одной из стран, граничащих с Украиной. Целью миссии будет подготовка военных специалистов для ВСУ.

Выступая на пресс-конференции в испанском городе Сандер глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что тренировочная база по подготовке украинских военнослужащих будет размещена в одной из стран, граничащих с Украиной.

"Это будет не Украина, а территория соседней страны", — заявил дипломат.

Боррель подчеркнул, что отдельные страны ЕС уже занимаются подготовкой украинских военных. В Украину поставляется достаточное количество западного вооружения и для его эксплуатации необходимо готовить специалистов.