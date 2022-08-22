ЕС создаст на границе с Украиной тренировочную базу для подготовки военнослужащих для ВСУ
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал появление военной тренировочной базы в одной из стран, граничащих с Украиной. Целью миссии будет подготовка военных специалистов для ВСУ.
Выступая на пресс-конференции в испанском городе Сандер глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что тренировочная база по подготовке украинских военнослужащих будет размещена в одной из стран, граничащих с Украиной.
"Это будет не Украина, а территория соседней страны", — заявил дипломат.
Боррель подчеркнул, что отдельные страны ЕС уже занимаются подготовкой украинских военных. В Украину поставляется достаточное количество западного вооружения и для его эксплуатации необходимо готовить специалистов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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