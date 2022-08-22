Людмила Зыкина: не только легендарная певица, но и талантливая швея и вышивальщица

Людмилу Зыкину мы знаем как королеву русской песни, но за свою жизнь ей пришлось выполнять и более прозаические и трудные работы.

Расхожая сегодня идея о том, что талантливый человек талантлив во всем, принадлежит немецкому писателю Лиону Фейхтвангеру. Можно с ней соглашаться или пытаться опротестовать. Мнение каждого человека в большей степени зависит от собственного опыта, и от того удавалось ли ему встречать людей, которые бы проявляли настоящий талант в более чем одной области.

Действительно, у многих людей, помимо работы существует хобби для души, от которого человек получает удовольствие. Но лишь немногие могут похвастаться тем, что получается у них это делать действительно талантливо и профессионально. Впрочем, такие уникумы существуют.

Людмилу Георгиевну Зыкину можно без сомнения причислить к людям, чей выдающийся талант не ограничивался одной лишь музыкальной сферой. Безусловно, ее потрясающий голос это дар свыше, но, кроме пения, которое принесло ей всемирную известность и любовь поклонников русской песни, она активно занималась шитьем, и особенно любила вышивать.

К слову, в молодости, в военные годы Людмила Георгиевна работала и на токарном станке, и настоящей швеей в мастерской. Вышиванию ее обучили мать и бабушка в раннем детстве. Первые профессиональные опыты с вышивкой случились у нее также во время войны, когда она вышивала на рубашках узоры.

Но серьезно она развила свои навыки уже после того, как стала знаменитой певицей. Она одинаково хорошо вышивала гладью, крестиком и стежком. И кроме того, виртуозно владела техникой гобеленовой вышивки.

В личной коллекции Людмилы Зыкиной можно найти невероятно исполненные вышитые репродукции картин известнейших мастеров, в том числе и Ренуара. Но в большинстве своем Людмила Георгиевна черпала сюжеты для своих вышивок из собственных впечатлений. Любимой темой ее были пейзажи. Красота русской природы, как и русской песни вдохновляли ее более всего.

Примечателен в контексте всего вышесказанного, что рисовать на бумаге Людмила Зыкина не умела от слова совсем. А вот вышивка давалась ей легко. Это ли не свидетельства таланта, данного от бога.

Хобби свое певица просто обожала. За неимением времени, она часто жертвовала сном, чтобы заниматься вышиванием, и не могла успокоиться, пока не заканчивала запланированный сегмент работы. А однажды на гастролях в Германии отдала почти все деньги, которые дозволялось брать с собой советским артистам, на покупку набора для вышивания с репродукциями шедевров мировой живописи.