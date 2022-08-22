Daily Express: Запад готов предать Зеленского
Западные партнёры президента Украины Владимира Зеленского готовы предать его из-за внутренних проблем.
22 августа политический обозреватель британского таблоида «Дейли экспресс» Ричард Мэдли высказал своё мнение о том, что может в ближайшем будущем ждать главу киевского режима Владимира Зеленского ввиду ухудшающей экономической ситуации и роста недовольства граждан в США и ЕС.
Мэдли убеждён, что Зеленскому стоит подготовиться услышать от своих западных спонсоров слова утешения за которыми последует предательство, ведь возможности бюджета стран Запада в условиях дефицита и роста цен ограничены, что рано или поздно вынудит Вашингтон и Брюссель сократить масштабы оказываемой Украине финансовой и военной помощи или вовсе заставить Зеленского пойти на уступки России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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