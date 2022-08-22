Главнокомандующий ВСУ Залужный впервые озвучил потери украинской армии

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что с начала российской военной спецоперации погибли почти 9000 украинских солдат, сообщает "Интерфакс-Украина".

Это первый случай, когда главнокомандующий озвучил украинские военные потери.

"Дети действительно ничего не понимают в происходящем и им обязательно нужна защита потому что их отец ушел на фронт и может быть он среди почти 9000 погибших героев", - заявил в понедельник, 22 августа генерал Валерий Залужный.

Ранее, в середине июля, на эту тему высказался президент Украины. Владимир Зеленский в интервью, опубликованном для Wall Street Journal, рассказал, что в то время на фронте погибали около 30 украинских солдат ежедневно.

Для сравнения он добавил, что еще в июне, каждый день было по 100-200 погибших. Зеленский тогда отказался сообщить общие потери украинской армии, но добавил, что они "в несколько раз" ниже, чем российские.

Украина утверждает, что с февраля на фронте погибло 39 тысяч российских солдат, а руководители ЦРУ и британской МИ-6 недавно говорили о 15 тысячах.