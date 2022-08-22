Дуэйн Уэйд официально меняет имя и пол своей дочери-трансгендера
Более двух лет назад дочь баскетболиста Дуэйна Уэйда Зайя заявила, что она является трансгендером. Теперь ее отец подал в суд заявление на изменение имени и пола дочери.
В распоряжении The Blast оказались документы, подтверждающие, что Дуэйн Уэйд просит официально изменить имя своего ребенка с Zion Malachi Airamis Wade на Zaya Malachi Airamis Wade.
В феврале 2020 года Уэйд сказал, что он и его жена Габиэль Юнион являются гордыми родителями ребенка в сообществе ЛГБТК и его союзниками.
Он подчеркнул, что они с женой очень серьезно относятся к своим родительским обязанностям. Уэйд рассказал, что дочь попросила его звать ее Зайей.
По словам баскетболиста, для него важно дать ребенку наилучшую возможность проявить себя с лучшей стороны.
Уэйн сказал, что боится каждый раз, когда дочь выходит из дома. Это происходит не только из-за насилия с применением оружия, но и из-за того, как ее воспринимает этот мир.
Всем, кто не может понять этого, он посоветовал прийти и посмотреть, каково это, идти по этому миру, как его дочь.
Зайя, как и 20-летний Заир, дети Уэйда от бывшей девушки Сиовон Фанчес. В 2013 году у него родился сын Ксавьер от Аджи Метойер. В 2018 году родилась их с женой Габриэль Юнион дочь Каавиа от суррогатной матери.
Опубликовано: Светлана Репина
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