Болгария не нашла альтернативных поставщиков газа и вынуждена вновь просить «Газпром»

Поставки газа в Болгарию гарантированы только до конца сентября. В этой ситуации переговоры с «Газпромом» о возобновлении экспорта газа неизбежны.

Об этом в понедельник, 22 августа заявили исполняющий обязанности вице-премьера страны Христо Алексеев и министр энергетики Розен Христов.

Алексеев и Христов присутствовали на совещании штаба по газовому кризису, назначенного временным правительством. Премьер-министр Гилиб Донев там заявил, что ситуация критическая ввиду приближающейся зимы.

"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию 27 апреля, потребовав от Софии оплаты за газ в рублях, от чего тогдашнее правительство Кирилла Петкова решительно отказалось и начало искать альтернативных поставщиков. По мнению противников Петкова, правительство продолжало импортировать через посредников российский газ, который был на 20-30 процентов дороже, чем закупаемый напрямую у россиян. Это привело, среди прочего, к дальнейшему росту инфляции. В июле это соотношение составило 16,9 процента.

В то же время выяснилось, что интерконнектор с Грецией, по которому Болгария должна ежегодно получать 1 млрд кубометров газа из Азербайджана , что составляет треть внутреннего потребления газа, еще не готов. Работы должны быть завершены в сентябре, а с 1 октября по нему начнется подача азербайджанского газа.

За день до ухода с поста премьера Петков сообщил, что достиг предварительной договоренности о поставках американского сжиженного газа семью танкерами, окончательное соглашение должны были подписать его преемники. Проблема, однако, в том, что в Болгарии нет СПГ-терминалов. В конечном итоге действующее правительство подписало контракт на поставку СПГ одним танкером.

Организации работодателей и профсоюзы выступают за возобновление переговоров с "Газпромом", подчеркивая, что бизнес не выдерживает нынешних цен на газ и будут массовые банкротства. Несколько крупных теплоцентралей уже на несколько недель отключили горячую воду.

С другой стороны, сторонники предыдущей правящей партии категорически против переговоров с Россией. Несколько раз проводились акции протеста перед резиденцией президента Румена Радева, который, согласно конституции, после роспуска парламента назначил временное правительство.