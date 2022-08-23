Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о своей дочери
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной рассказал, что его дочь уехала в Европу в качестве беженки.
В беседе с корреспондентов РИА Новости отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, рассказал, что его дочь уезжала в Европу в качестве беженки, а затем вернулась.
"Она на какое-то время уезжала в Европу как беженка. Ей там что-то не понравилось и она вернулась в Украину", — рассказал отец подозреваемой.
Дарья Дугина погибла 20 августа. Автомобиль, которым управляла журналистка был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.
Опубликовано: Максим Алексеев
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