Власти Запорожья готовы представить в ООН доказательства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Власти Запорожской области готовы представить в ООН доказательства обстрелов атомной станции со стороны ВСУ.

Член главного военного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти региона собрали достаточно доказательств обстрелов атомной станции со стороны ВСУ и готовы в любой момент представить их для рассмотрения в ООН. 

"Вся доказательная база собрана и может быть незамедлительно передана для рассмотрения в ООН. Весь мир должен узнать о преступлениях киевского режима", - заявил чиновник.

По словам Рогова, в администрации области есть информация о видах вооружений, которые применяются для обстрелов Запорожской АЭС и заключения баллистической экспертизы. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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