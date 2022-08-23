Власти Запорожья готовы представить в ООН доказательства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Власти Запорожской области готовы представить в ООН доказательства обстрелов атомной станции со стороны ВСУ.
Член главного военного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти региона собрали достаточно доказательств обстрелов атомной станции со стороны ВСУ и готовы в любой момент представить их для рассмотрения в ООН.
"Вся доказательная база собрана и может быть незамедлительно передана для рассмотрения в ООН. Весь мир должен узнать о преступлениях киевского режима", - заявил чиновник.
По словам Рогова, в администрации области есть информация о видах вооружений, которые применяются для обстрелов Запорожской АЭС и заключения баллистической экспертизы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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