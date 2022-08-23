В Сингапуре декриминализировали секс между мужчинами
Их теперь не будут преследовать по уголовной статье, однако однополые браки в стране останутся под запретом.
Премьер-министр Сингапура объявил о планах декриминализации секса между мужчинами, но однополые браки останутся вне закона.
Как заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в ходе ежегодного обращения к нации, из законодательства страны исключат уголовную статью за секс между мужчинами.
По его словам, раздел 377А УК Сингапура, согласно которому секс между мужчинами - уголовное преступление, представляет серьезную проблему. Потому правительство ее отменяет.
Однако юридическая регистрация однополых браков в Сингапуре не предусматривается.
Глава правительства подчеркнул: «Согласно закону, в стране признаются только браки между мужчиной и женщиной».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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