В Сингапуре декриминализировали секс между мужчинами

Их теперь не будут преследовать по уголовной статье, однако однополые браки в стране останутся под запретом.

Премьер-министр Сингапура объявил о планах декриминализации секса между мужчинами, но однополые браки останутся вне закона.

Как заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в ходе ежегодного обращения к нации, из законодательства страны исключат уголовную статью за секс между мужчинами.

По его словам, раздел 377А УК Сингапура, согласно которому секс между мужчинами - уголовное преступление, представляет серьезную проблему. Потому правительство ее отменяет.

Однако юридическая регистрация однополых браков в Сингапуре не предусматривается.

Глава правительства подчеркнул: «Согласно закону, в стране признаются только браки между мужчиной и женщиной».