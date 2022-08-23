Киев возмущен тайной телефонной беседой Шольца и Путина

22 августа прошли телефонные переговоры Олафа Шольца и Владимира Путина по поводу Украины.

Канцлер Германии должен был сообщить российскому лидеру, что НАТО не сможет взять Украину в последующие 30 лет. Украинская верховная рада очень взбунтовалась против такого случая.

Депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале написал свое недовольство по поводу Олафа Шольца, который в первую очередь все рассказал Путину, а не действующему президенту Украины.

“Жаль, что Украине никто официально не сказал об этих трех десятилетиях, а только об “открытых дверях”, – написал Бужанский.

Еще в 2014 году Верховная Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в конституцию, закрепившие путь к членству в ЕС и НАТО.