Киев возмущен тайной телефонной беседой Шольца и Путина
22 августа прошли телефонные переговоры Олафа Шольца и Владимира Путина по поводу Украины.
Канцлер Германии должен был сообщить российскому лидеру, что НАТО не сможет взять Украину в последующие 30 лет. Украинская верховная рада очень взбунтовалась против такого случая.
Депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале написал свое недовольство по поводу Олафа Шольца, который в первую очередь все рассказал Путину, а не действующему президенту Украины.
“Жаль, что Украине никто официально не сказал об этих трех десятилетиях, а только об “открытых дверях”, – написал Бужанский.
Еще в 2014 году Верховная Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в конституцию, закрепившие путь к членству в ЕС и НАТО.
Опубликовано: Силивончик Алина
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