Минобороны Нидерландов рассказало об участии своих военных в подготовке ВСУ в Британии
Кайса Оллонгрен рассказала об участии нидерландских военнослужащих в подготовке украинских солдат в Британии.
На официальном сайте Министерства обороны Нидерландов появилось заявление главы военного ведомства Кайсы Оллонгрен, в котором она сообщила, что 90 военнослужащих принимают активное участие в подготовке украинских военнослужащих на территории Великобритании.
"Сейчас 90 военнослужащих армии Нидерландов принимают участие в базовой подготовке украинских солдат", - говорится в сообщении.
Королевство Нидерланды присоединилось к военной программе Великобритании по подготовке специалистов для украинской армии в августе.
Опубликовано: Максим Алекссев
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