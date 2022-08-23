Минобороны Нидерландов рассказало об участии своих военных в подготовке ВСУ в Британии

Кайса Оллонгрен рассказала об участии нидерландских военнослужащих в подготовке украинских солдат в Британии.

На официальном сайте Министерства обороны Нидерландов появилось заявление главы военного ведомства Кайсы Оллонгрен, в котором она сообщила, что 90 военнослужащих принимают активное участие в подготовке украинских военнослужащих на территории Великобритании.

"Сейчас 90 военнослужащих армии Нидерландов принимают участие в базовой подготовке украинских солдат", - говорится в сообщении.

Королевство Нидерланды присоединилось к военной программе Великобритании по подготовке специалистов для украинской армии в августе.