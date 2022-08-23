The Hill: кричалки из округа Колумбия сменяются реальностью в оценке ситуации на Украине

В статье для американского обозревателя The Hill бывший заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Роберт Мэннинг рассказал, что США не надеются в то, что Украина победит в этом конфликте.

Особенно Мэннинг обеспокоен, что периодически нарушаются поставки военного оружия. Из-за агрессивного поведения Вашингтона в сторону Китая, они не могут решиться сильно противостоять России.

“Деятельность США такова, что она сильно осторожничает в сторону Украины. Несмотря на то, что они очень много делают, до военного вмешательства не дойдет”, – сказал Мэннинг.

Бывший американский чиновник заявил, что если рассматривать Тайвань и Китай в целом, то перед Украиной у них отсутствуют оборонные обязательства, все идет чисто на мирных договорных условиях.