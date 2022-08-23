Минобороны Германии: Берлин исчерпал все ресурсы для помощи Украине

В Минобороны Германии заявили о неспособности более оказывать помощь Украине.

Германия более не может предоставлять военную помощь Вооруженным силам Украины в прежнем объеме.

Об этом заявили в Министерстве обороны Германии вчера, 21 августа. Берлин уже исчерпал все свои резервы на помощь Украине.

По заявлению немецкого оборонного ведомства, из-за поставок в Украину Германия подошла к пределу своих возможностей.

Теперь же Германии необходимо вновь наращивать свои накопления вооружения и боеприпасов.

"Мы подошли к допустимому пределу. Немецкая армия не может быть ослаблена ещё больше", — подчеркнули в ведомстве.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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