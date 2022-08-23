Минобороны Германии: Берлин исчерпал все ресурсы для помощи Украине
В Минобороны Германии заявили о неспособности более оказывать помощь Украине.
Германия более не может предоставлять военную помощь Вооруженным силам Украины в прежнем объеме.
Об этом заявили в Министерстве обороны Германии вчера, 21 августа. Берлин уже исчерпал все свои резервы на помощь Украине.
По заявлению немецкого оборонного ведомства, из-за поставок в Украину Германия подошла к пределу своих возможностей.
Теперь же Германии необходимо вновь наращивать свои накопления вооружения и боеприпасов.
"Мы подошли к допустимому пределу. Немецкая армия не может быть ослаблена ещё больше", — подчеркнули в ведомстве.
Опубликовано: Николай Скира
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